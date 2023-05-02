Ланшин Александр Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ланшин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 184
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84130. ЛАНШИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ Алексѣевъ, 42 л. Мщ. изъ сс. г. Ишима, рд. въ с. и в. Алексѣевскомъ, Старобѣльск. у.; — Тобольск. О. С., 11 Февр. 911, 152¹, 2 ч. 1635 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 4 Мая 911. | 909 92628 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 98409. | 902 15988 1655 У. | 98 92590 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 98 г. № 23777. | 99 35272 169 М.
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