Хазов Алексей Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хазов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 29 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 373
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12808. ХАЗОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 20 л., Витебск, г. и у., Лиознянск. в., д. Ляховизиной. Витебск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 2 Г. И пор. гор. 2 г. П. п. з. с. 29/І—24.
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