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Казкин Кирилл Харитонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Казкин
Имя
Кирилл
Отчество
Харитонович
Дата исполнения приговора
21 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
3982. КАЗКИН КИРИЛЛ ХАРИТОНОВИЧ, 20 л., Полтавск. г. и окр., Тепловск. в., с. Мамотенец. Омск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 21/Ѵ—24.

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