Акшанов Мухаметрахим
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акшанов
- Имя
- Мухаметрахим
- Дата исполнения приговора
- 14 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 346. Акшанов Мухаметрахим, 23 л., Тобольск. окр. и р., д. Епанчинской. Н. С. 2 р. Тобольск. окр. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 3½ г. и пор. пр. 5 лет. П. в. з. с. 14 дек. 926.
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