Карташова Анна Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карташова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15675. КАРТАШОВА, АННА ВАСИЛЬЕВНА, 45 л. Гр. Кашинск. у., Тиволенск. в., д. Горки; — Н. С. при М. Ч. К. Спекуляц., пр. р. 1 г. Исп. 24 сент. 920.
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