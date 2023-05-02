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Лизунов Алексей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лизунов
Имя
Алексей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
04 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
8084. ЛИЗУНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 24 л., Судогодск. у., Ликинск. к., д. Брыкино. Н. С. 4 уч. Судогодск. у., Ст. 140а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 4 мая 923.

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