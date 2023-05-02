Мянник Алексей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мянник
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 209
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43343. МЯННИКЪ, АЛЕКСѢЙ ИВАНОВЪ (Яновъ) (онъ же Мельникъ). К. Томск. у., в. и с. Кожевниковскаго, 32 л., рд. Лифлянд. г., Юрьев. у., въ Техельверск. в.; — М. С. 5 уч. г. Томска, 1 и 6 п.13, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 12 Мая 907. | 904 52325 1655 У. | 902 38032 172 М.
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