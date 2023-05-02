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Шалтин Иван Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шалтин
Имя
Иван
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
30 август 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
8122. ШАЛТИН, ИВАН ПАВЛОВИЧ, 19 л. Гр. Весьегонск. у., Перемутск. в., с. Лекмы; - Н. С. 1 уч. Весьегонск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 30 авг. 918.

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