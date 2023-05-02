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Зайцев Георгий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайцев
Имя
Георгий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
11 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 137
Источник
Скан
Оригинальная запись
4792. ЗАЙЦЕВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ, 25 л., Барнаульск. у. и в., с. Чистюньки. Н. С. 11 уч. Барнаульск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 11 июня 923.

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