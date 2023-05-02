Дубина Тимофей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дубина
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46587. ДУБИНА, ТИМОФЕЙ (АНТОНОМЪ) Васильевъ. К. Балтск. у., Липовеньск. в., с. Мошневатой, 19 л.; — Кам.-Подольск. О. С., 134, 135, 140, 149 и 3 п. 1 ч. 1649 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 8 м. Исп. 11 Мая 905.
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