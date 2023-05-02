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Зорин Александр Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зорин
Имя
Александр
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
29 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 103
Источник
Скан
Оригинальная запись
3477. ЗОРИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 20 л., Старорусск. у., Поддорск. в., д. Вищаны. Н. С. 15 уч. г. Ленинграда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 29/Ѵ—24.

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