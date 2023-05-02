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Жулев Петр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жулев
Имя
Петр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
31 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 134
Источник
Скан
Оригинальная запись
4696. ЖУЛЕВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Лужск. у., Кологородск. в., д. Подгорье. Н. С. 1 уч. Лужск. у. Ст. 205б, пор. пр. 5 л. Исп. 31 марта 923.

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