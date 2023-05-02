Файнер Абрам Мошков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Файнер
- Имя
- Абрам
- Отчество
- Мошков
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 420
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140391. ФАЙНЕРЪ, АБРАМЪ МОШКОВЪ. Мщ. г. Опочно, 19 л.; — М. Съѣзд. 1 окр. Радомск. г. 20 Мая 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 10 Окт. 909.
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