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Файнер Абрам Мошков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Файнер
Имя
Абрам
Отчество
Мошков
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 420
Источник
Скан
Оригинальная запись
140391. ФАЙНЕРЪ, АБРАМЪ МОШКОВЪ. Мщ. г. Опочно, 19 л.; — М. Съѣзд. 1 окр. Радомск. г. 20 Мая 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 10 Окт. 909.

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