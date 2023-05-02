Маронов Георгий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маронов
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 17 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8782. МАРОНОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ, 25 л., Нижегородск. г., б. Княгининск. у., Яковлевск. в., д. Погорельские-Майданы. В. Т. Чернфл. и войск. Крыма. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 17 ноября 923.
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