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Замарин Федот Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Замарин
Имя
Федот
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
17 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 139
Источник
Скан
Оригинальная запись
4840. ЗАМАРИН ФЕДОТ ДМИТРИЕВИЧ, 18 л., Саратовск. у., Лоховск. в. и с. Н. С. 2 уч. Саратовск. у. Ст. 180, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 17 апр. 023.

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