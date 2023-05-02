Пономарев Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарев Иван Федорович

Пономарев Иван Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пономарев
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
18 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 285
Источник
Скан
Оригинальная запись
10544. Пономарев Иван Федорович, 43 л., Челябинск. окр., Щучанск. р., с. Чистого. Уральский Облсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. П. в. з. с. 18 нояб. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.