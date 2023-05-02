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Рощин Василий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рощин
Имя
Василий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
10 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
28266. РОЩИН, ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 45 л. Гр. Мокшинск. у., Бецерск. в. и с.; — Н. С. 6 уч. Мокшанск. у. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 2 м. и 24 д. пр. з., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 10 дек. 920.

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