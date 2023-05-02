Нейман Август Гансов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нейман
- Имя
- Август
- Отчество
- Гансов
- Дата исполнения приговора
- 30 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 361
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 90307. НЕЙМАНЪ, АВГУСТЪ ГАНСОВЪ. К. Ревельск. у., Алладзерск. в., 31 г.; — М. С. 12 уч. Риги, 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 30 Янв. 908. 90308. НЕЙМАНЪ, КРИСТОПЪ ЯНОВЪ. К. Добленск. у., Берсгофск. в., 21 г., рд. вт. г. Ригѣ; — Рижск. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1г. Исп. 28 Апр. 908. | 906 57402 1643 У. | 904 74146 1647 У.
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