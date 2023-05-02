Копейкин Василий Евдокимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Копейкин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Евдокимович
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 184
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6453. КОПЕЙКИН ВАСИЛИЙ ЕВДОКИМОВИЧ, 49 л., Старицк. у., Бородзинск. в., с. Боканова, Особ. сес. Н. С. Старицк. у., Ст. ст. 79, 88, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л., Исп. 15 марта 923.
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