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Копейкин Василий Евдокимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Копейкин
Имя
Василий
Отчество
Евдокимович
Дата исполнения приговора
15 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 184
Источник
Скан
Оригинальная запись
6453. КОПЕЙКИН ВАСИЛИЙ ЕВДОКИМОВИЧ, 49 л., Старицк. у., Бородзинск. в., с. Боканова, Особ. сес. Н. С. Старицк. у., Ст. ст. 79, 88, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л., Исп. 15 марта 923.

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