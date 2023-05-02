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Чириков Александр Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чириков
Имя
Александр
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
12 май 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
8037. ЧИРИКОВ, АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ, 48 л. Гр. Дмитровск. у., Гнездиловск. в. и с.; - Н. С. 1 уч. Дмитровск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 12 мая 919.

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