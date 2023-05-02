Умницын Павел Тихонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Умницын
- Имя
- Павел
- Отчество
- Тихонов
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 417
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140322. УМНИЦЫНЪ, ПАВЕЛЪ ТИХОНОВЪ. Почт.-тел. чиновн., 29 л., рд. въ с. Китовѣ, Нижегород. г., прип. въ г. Сергачѣ; — Новочеркасск. С. П. 24 Сент. 909, 53 и 1 ч. 131 Уг. У., крѣп. 1 г. Исп. 17 Окт. 909.
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