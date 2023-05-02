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Дмитриев Даниил Амосович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дмитриев
Имя
Даниил
Отчество
Амосович
Дата исполнения приговора
29 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 78
Источник
Скан
Оригинальная запись
2674. ДМИТРИЕВ ДАНИИЛ АМОСОВИЧ, 32 л., Челябинск. г., Щучанск. в. Н. С. 6 уч. Челябинск. у. Ст. ст. 1 ч. 114, 140г, лиш. св. 1 г. 3 м. П. в. з. с. 29/ѴІІ - 24.

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