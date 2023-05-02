Цыпляев Сидор Тихонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цыпляев
- Имя
- Сидор
- Отчество
- Тихонович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7942. ЦЫПЛЯЕВ, СИДОР ТИХОНОВИЧ, 46 л., Гр. Малоярославецк. у., Марьинск. в., д. Чуркино,; Н. С. Замоскворецк. р-на Серпуховск. отд. г. Москвы, Кража, лиш. св. 6 м. условно.
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