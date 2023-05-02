Фелиняк Яков Валентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фелиняк
- Имя
- Яков
- Отчество
- Валентьев
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 647
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18144. ФЕЛИНЯКЪ, ЯКОВЪ ВАЛЕНТЬевъ. К. Кутнов. у., гм. Войнище, д. Шевце-Овсянь, 46 л., рд. Ленчицк. у., гм. Лесьмиржъ, въ д. Дыбувка; — Варшав. О. С., 134, 135, 13, 2 и 3 ч. 1655, 2 и 5 п. 1659 и 1659¹ У., арест. отд. 3 г. Исп. 27 Авг. 908. | 904 93129 1655 У. | 87 34687 1647 У. | 99 105768 1654¹ У. | 87 7278 169 М. | 96 101325 1655 У. | 86 28794 172 М. | 92 121343 1647 У. | 86 28793 172 М. | 90 110470 1655 У.
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