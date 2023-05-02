Няк Иван Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Няк
- Имя
- Иван
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27272. НЯК, ИВАН АНТОНОВИЧ, 56 л. Гр. Калачинск. у., Локтинск. в., д. Ковалево; — Н. С. 2 уч. Калачинск. у. Хран. самог., пр. р. 1 г., с конф. имущ. условно. Исп. 19 сент. 920.
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