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Дорофеев Григорий Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дорофеев
Имя
Григорий
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 116
Источник
Скан
Оригинальная запись
4060. ДОРОФЕЕВ ГРИГОРИЙ НИКИФОРОВИЧ, 24 л., Челябинск. г., г. Миасса. Н. С. 5 уч. Златоустовск у. Ст. 81в, лиш. св. 1 г. Исп. 16 окт. 923.

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