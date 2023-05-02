Шубин Андрей Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шубин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- 26 февраль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8329. ШУБИН, АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ, 19 л. Гр. Юхновск. у., Лавшинск. в., д. Стуловой; - М. Н. С. 5 уч. Юхновск. у. Самоуправство, лиш. св. 3 г. Исп. 26 февр. 919.
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