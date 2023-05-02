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Шубин Андрей Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шубин
Имя
Андрей
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
26 февраль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
8329. ШУБИН, АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ, 19 л. Гр. Юхновск. у., Лавшинск. в., д. Стуловой; - М. Н. С. 5 уч. Юхновск. у. Самоуправство, лиш. св. 3 г. Исп. 26 февр. 919.

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