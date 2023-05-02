Васильева Екатерина Михайлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильева
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Михайлова
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45651. ВАСИЛЬЕВА, ЕКАТЕРИНА МИХАЙлова. Лиш. ос. пр. изъ ищ. г. Твери, 26 л., рд. въ г. Торжкѣ; — Тверск. О. С. (по 2 р.), 134, 135 и 4 ч. 1453 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 39884, каторж. раб. 10 л., съ примѣн. Выс. маниф. 904 г. Исп. 13 Мая 905. | 99 46489 170 М.
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