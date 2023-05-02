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Ротенбергер Яков-Иоганнес Георгиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ротенбергер
Имя
Яков-Иоганнес
Отчество
Георгиевич
Дата исполнения приговора
19 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
28258. РОТЕНБЕРГЕР, ЯКОВ-ИОГАННЕС ГЕОРГИЕВИЧ, 21 г. Гр. Голо-Карамышск. у., с. Лин.-Озера; — Р. Т. Трудком. обл. немц. Повол. Дезерт., лиш. св. 3 л. Исп. 19 авг. 920.

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