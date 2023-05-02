Кузнецова Евдокия Яковлевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецова
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Яковлевна
- Дата исполнения приговора
- 25 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 210
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7387. КУЗНЕЦОВА ЕВДОКИЯ ЯКОВЛЕВНА, 22 л., Керенск. у., Кмачевск. в. и с. Н. С. 10 уч. Моршанск. у. Ст. 160 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. ир. 5 л. Исп. 25 мая 923.
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