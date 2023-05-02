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Дульцев Федор Поликарпов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дульцев
Имя
Федор
Отчество
Поликарпов
Дата исполнения приговора
07 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
145517. ДУЛЬЦЕВЪ, ФЕДОРЪ ПОЛИКАРповъ. Мщ. г. Ногайска, Бердянск. у., 19 л., рд. въ с. Низовки, Преславск. в., т. же у.; — Таганрог. О. С. 7 Янв. 909, 140, 152, 2 ч. 1655 и 1654 У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Бердян. у. отъ 18 Мая 908 г. (170¹ М. — тюр. 8 м.), тюр. 4½ г. Исп. 29 Окт., счит. ср. ст. 7 Янв. 909.

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