Орловский Осип Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Орловский
- Имя
- Осип
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97359. ОРЛОВСКІЙ, ОСИПЪ МИХАЙловъ, 23 л. К. Трокск. у., Евьевск. в., д. Филиппишекъ; — Вилен. О. С., 17 Мая 911, 114, 152 и 2 ч. 1655 У. (2 кражи), арест. отд. 2½ г. Исп. 15 Іюня 911. | 908 90934 1 ч. 1655 У. | 904 68408 170 М. | 10 Окт. 903 г. М. С. 9 уч. Виленск. окр., 169 М., тюр. 1½ м.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.