Фурсов Иван Евсеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фурсов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Евсеевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7773. ФУРСОВ, ИВАН ЕВСЕЕВИЧ, ЗО л., Гр. Кирсановск. у., Иноковск. в. и с.,; М. Н. С. 9 уч. Кирсановск. у., Кража, лиш. св. 6 м., по амнист. освоб.
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