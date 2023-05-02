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Лачин Максим Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лачин
Имя
Максим
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
11 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7936. ЛАЧИН МАКСИМ ТРОФИМОВИЧ, 32 л., Канск, у., Конторск. в., д. Еловой. Енисейск. Губсуд. Ст. 128, лиш. св. 1 г. Исп. 11 авг. 923.

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