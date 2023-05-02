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Лапшин Василий Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лапшин
Имя
Василий
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
7894. ЛАПШИН ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ, 24 л., г. Подольска. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 85, лиш. св. 4 г. и пор. . пр. 3 г. Исп. 31 окт. 923.

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