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Марашляк Баграт Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Марашляк
Имя
Баграт
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
16 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 159
Источник
Скан
Оригинальная запись
26334. МАРАШЛЯК, БАГРАТ ГРИГОРЬЕВИЧ, 53 л. Гр. г. Ахалкалаки; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Торг. спирт., лиш. св. 5 л., с зач. 4 д. пр. з. Исп. 16 авг. 920.

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