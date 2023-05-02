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Кормишин Николай Викторович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кормишин
Имя
Николай
Отчество
Викторович
Дата исполнения приговора
18 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
6533. КОРМИШИН НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ, 21 г., Саратовск. у., Чубаровск. в., д. Надеждино, В. Т. при 32 стр. див., Ст. ст. 187, 205, лиш. св. 2 г. 8 м. 27 д. и пор. пр. 3 г., Исп. 18 Дек. 923.

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