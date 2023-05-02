Кормишин Николай Викторович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кормишин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Викторович
- Дата исполнения приговора
- 18 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6533. КОРМИШИН НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ, 21 г., Саратовск. у., Чубаровск. в., д. Надеждино, В. Т. при 32 стр. див., Ст. ст. 187, 205, лиш. св. 2 г. 8 м. 27 д. и пор. пр. 3 г., Исп. 18 Дек. 923.
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