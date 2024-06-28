Адиан Алоиз Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адиан
- Имя
- Алоиз
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 08 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44712. АДІАНЪ, АЛОИЗЪ АНТОНОВЪ. К. Рѣжицк. у., Кульневск. в., д. Пуриски, 35 л.; — Г. С. 2 уч. г. Симферополя, 37 и 50 М., тюр. 1 м. Исп. 8 Мая 905.
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