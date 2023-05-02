Филиппов Григорий Парфеньевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филиппов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Парфеньевич
- Дата исполнения приговора
- 02 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 304
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10526. ФИЛИППОВ ГРИГОРИЙ ПАРФЕНЬЕВИЧ, 28 л., Самарск. г., Ставропольск. у., Чердоклиновск. в., с. Помряскино. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 180, 185, 189, лиш. св. 3 г. 7 м. П. в. з. с. 2/ІІ—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.