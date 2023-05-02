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Филиппов Григорий Парфеньевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филиппов
Имя
Григорий
Отчество
Парфеньевич
Дата исполнения приговора
02 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 304
Источник
Скан
Оригинальная запись
10526. ФИЛИППОВ ГРИГОРИЙ ПАРФЕНЬЕВИЧ, 28 л., Самарск. г., Ставропольск. у., Чердоклиновск. в., с. Помряскино. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 180, 185, 189, лиш. св. 3 г. 7 м. П. в. з. с. 2/ІІ—26.

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