Зеленков Игнатий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗеленков Игнатий Федорович

Зеленков Игнатий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зеленков
Имя
Игнатий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
24 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 83
Источник
Скан
Оригинальная запись
15213. ЗЕЛЕНКОВ, ИГНАТИЙ ФЕДОРОВИЧ, 23 л. Гр. Весьегонск. у., Залужск. в., х. Терпигорева; — Н. С. 5 р. Весьегонск. у. Кража, лиш. пр. 5 л. Исп. 24 марта 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close