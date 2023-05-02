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Климов Андрей Герасимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Климов
Имя
Андрей
Отчество
Герасимович
Дата исполнения приговора
11 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
6008. КЛИМОВ АНДРЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ, 24 л., Славянск. отд., Абинск. в. и ст., Н. С. 3 уч. Славянск. отд., Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г., Исп. 11 июня 923.

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