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Чесноков Арсений Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чесноков
Имя
Арсений
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 451
Источник
Скан
Оригинальная запись
141222. ЧЕСНОКОВЪ, АРСЕНІЙ ЕГОРОВЪ. К. Калужск. у., Бобровск. в., д. Лапиной, 20 л.; — Калужск. О. С. 15 Сент. 909, 2 п. 134, 135, 140 и 2 ч. 1655 У., тюр. 1½ г. Исп. 20 Окт. 909. | 908 97247 1655 У. | 906 67183 169 М. | 905 58694 169 М.

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