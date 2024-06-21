Чесноков Арсений Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чесноков
- Имя
- Арсений
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 451
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141222. ЧЕСНОКОВЪ, АРСЕНІЙ ЕГОРОВЪ. К. Калужск. у., Бобровск. в., д. Лапиной, 20 л.; — Калужск. О. С. 15 Сент. 909, 2 п. 134, 135, 140 и 2 ч. 1655 У., тюр. 1½ г. Исп. 20 Окт. 909. | 908 97247 1655 У. | 906 67183 169 М. | 905 58694 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.