Лялин Александр Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лялин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 239
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8430. ЛЯЛИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, 61 г., Юрьев-Польск. у., Кольчугинск. в., д. Иваньково. Н. С. Труд. Камер. Александровск. у. Ст. 132 ч. 2, лиш. св. 3 г. Исп. 19 сент. 923.
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