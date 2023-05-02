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Лялин Александр Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лялин
Имя
Александр
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
19 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8430. ЛЯЛИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, 61 г., Юрьев-Польск. у., Кольчугинск. в., д. Иваньково. Н. С. Труд. Камер. Александровск. у. Ст. 132 ч. 2, лиш. св. 3 г. Исп. 19 сент. 923.

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