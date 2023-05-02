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Чудаков Аким Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чудаков
Имя
Аким
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
20 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 357
Источник
Скан
Оригинальная запись
12375. ЧУДАКОВ АКИМ АНДРЕЕВИЧ, 29 л., Зарайск. у., Григорьевск. в., д. Матвеевки. Рязанск. Губсуд. Ст. ст. 16, 180 п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 20/Ѵ—26.

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