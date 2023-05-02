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Попов Василий Терентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Попов
Имя
Василий
Отчество
Терентьевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 286
Источник
Скан
Оригинальная запись
10590. Попов Василий Терентьевич, 43 л., Донецк. окр., Вещенск. р., с. Мохова. Н. С. 5 уч. Усть-Медведицк. окр. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. П. В. З. С.

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