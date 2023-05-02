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Андреевская Стефанида Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреевская
Имя
Стефанида
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
08 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
12792. АНДРЕЕВСКАЯ, СТЕФАНИДА ИВАНОВНА, 37 л. Гр. г. Усложни; — Н. С. Невск. р. 2 Отд. г. Петрограда. Продажа самог., лиш. св. 5 л. Исп. 8 мая 920.

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