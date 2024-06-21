Сабитов Мингазетдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сабитов
- Имя
- Мингазетдин
- Дата исполнения приговора
- 21 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 301
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87054. САБИТОВЪ, МИнГАЗЕТДИНЪ, 23 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Цивильск. у., Ново-Ковалинск. в., д. Тугаевой; — Екатеринбург. О. С., 18 Сент. 910, 152¹, 13 и 1642 У., арест. отд. 5 л., съ зач. 2 л. предв. заключ. Исп. 21 Февр. 911. | 907 76049 1651 У | 902 16902 169 М. | 904 62156 172 М. | 901 56640 169 М.
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