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Данилов Иван Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Данилов
Имя
Иван
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
31 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 107
Источник
Скан
Оригинальная запись
3724. ДАНИЛОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ, 22 л., г. Грозного. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. 180 п. «е», лиш. св. 2 г. 6 м. Исп. 31 марта 923.

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