Карцев Дмитрий Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карцев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15676. КАРЦЕВ, ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 46 л. Гр. Юрьев-Польск. у., Паршинск. в., с. Скомова; — Н. С. 5 уч. Юрьевск. у. Кража, лиш. св. 6 м., по амн. нак. сокр. до 3 м. Сей приг. поглощ. приг. от 17 мая 920. | 912 34522 172 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.