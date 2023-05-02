Яшин Игнатий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яшин
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 378
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12536. ЯШИН, ИГНАТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 32 л. Гр. Коломенск. у., Курновск. в., д. Кабуськово; — Н. С. Черкизовск. отд. Благуше-Лефортовск. р. г. Москвы. Выделка самог., лиш. св. 5 л. Исп. 8 июня 920.
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